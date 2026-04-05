ZenaTech erweitert Drohnenstrategie unter Wasser

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ZenaTech treibt die Expansion seines Technologieportfolios voran und erschließt mit dem Unterwasserraum ein neues Einsatzfeld. Über die Tochtergesellschaft ZenaDrone wurde ein Prototyp des autonomen Unterwasserfahrzeugs IQ Aqua entwickelt. Die Lösung ist für zahlreiche Anwendungen in Verteidigung und Wirtschaft konzipiert, insbesondere für die Ortung von Unterwasserminen. Damit markiert das Projekt den Eintritt in den Markt für Unterwasserrobotik.

Parallel wird die bestehende IQ-Produktfamilie erweitert. Bislang deckte diese Drohneneinsätze in der Luft, an Land und über der Wasseroberfläche ab. Nun kommt die Dimension unter Wasser hinzu. Der Prototyp konnte unter kontrollierten Bedingungen bereits eine grundlegende autonome Navigation und Mobilität demonstrieren. Weitere Prototypen befinden sich in der Fertigung. In den kommenden Monaten sind Feldtests unter realen Bedingungen in den USA sowie international geplant.

Fokus auf sicherheitskritische Anwendungen

Im Zentrum der Entwicklung steht die Herausforderung durch Unterwasserminen. Diese gelten als kostengünstig einsetzbare, aber schwer kontrollierbare Bedrohung. Ihre Bekämpfung ist mit hohem Aufwand und Risiko verbunden. Genau hier setzt das IQ Aqua an, indem es auf autonome Ortung ausgelegt ist.

Gleichzeitig ist das System Teil eines größeren technologischen Ansatzes. In Kombination mit der Startstation IQ Glider und Abfangdrohnen entsteht eine integrierte Verteidigungsarchitektur, die sowohl über als auch unter Wasser operiert. Neben militärischen Anwendungen adressiert das Unternehmen auch den wachsenden Bedarf an autonomen Inspektions- und Überwachungslösungen in Bereichen wie Offshore-Energie und Hafensicherheit.

Vom aktuellen Prototyp zur nächsten Generation

Die geplanten Einsatzfelder im Verteidigungsbereich umfassen die Minenortung, die Unterstützung bei Gegenmaßnahmen sowie verdeckte Aufklärungs-, Überwachungs- und Erkundungsmissionen unter Wasser. Auch die frühzeitige Erkennung von Bedrohungen in Hafenanlagen gehört dazu.

Der derzeitige Prototyp basiert auf einer kabelgebundenen und batteriebetriebenen Konfiguration. Parallel arbeitet das Unternehmen bereits an der nächsten Generation. Diese soll kabellos und unabhängig von GPS funktionieren. Ziel ist ein vollständig autonomer Betrieb auch in komplexen Unterwasserumgebungen ohne GPS-Empfang.

Kommerzielle Anwendungen und regionale Zielmärkte

Auch im zivilen Bereich eröffnet das System konkrete Einsatzmöglichkeiten. Das IQ Aqua ist für die Inspektion von Offshore-Energieleitungen, Unterseekabeln und maritimer Infrastruktur ausgelegt. Dadurch lassen sich kostenintensive und risikobehaftete Einsätze von Tauchern und bemannten Schiffen reduzieren.

Als besonders attraktive Zielmärkte gelten die Mitgliedsstaaten des Gulf Cooperation Council, darunter die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien und Katar. Diese Regionen verfügen über umfangreiche Offshore-Ressourcen, große Hafenanlagen und einen steigenden Bedarf an Küstenschutzlösungen.

Dynamischer Markt mit klarer Zielgruppe

Der globale Markt für Unterwasserdrohnen zeigt ein starkes Wachstum. Prognosen zufolge dürfte das Marktvolumen bis 2034 auf über 16 Milliarden Dollar steigen. Vor allem Anwendungen im Verteidigungs- und Sicherheitsbereich entwickeln sich besonders dynamisch.

Vor diesem Hintergrund richtet ZenaTech seine Strategie gezielt auf Kunden aus dem US-Verteidigungssektor, NATO-Partner sowie GCC-Staaten aus. Mit dem Fortschritt im IQ Aqua-Programm will das Unternehmen weitere Meilensteine erreichen und diese fortlaufend kommunizieren.

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Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com

Quellen:

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-zenatech-inc-zenatech-praesentiert-seine-neuesten-abfangdrohnen-samt-drohnenabwehrsystem-sowie-zenadrone-und-zena-ai-entwicklungen-im-rahmen-bevorstehender-anlegerkonferenzen-und-branchenveranstaltungen/5089141/

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