Ein neuer Wirkstoff setzt im Milliardenmarkt für Immuntherapien neue Impulse. Gleichzeitig nimmt der operative Turnaround Fahrt auf. Zeichnet sich hier der Beginn einer neuen, dynamischen Wachstumsstory ab? Ein innovativer Therapieansatz könnte den bisherigen Behandlungsstandard grundlegend verändern. Der neu zugelassene Wirkstoff zielt auf einen Milliardenmarkt und überzeugt vor allem durch seine einfache Anwendung: keine Injektion, sondern orale Einnahme. In klinischen Studien zeigte sich über ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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