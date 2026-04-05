Der deutsche Biosimilar-Entwickler Formycon musste zuletzt erneut den Bilanzansatz für FYB202 anpassen. Zudem kündigte die Gesellschaft an, die Veröffentlichung des Geschäftsberichts zu verschieben (siehe: "Patentstreit mit Bayer beendet: Formycon dennoch im Wechselbad der Gefühle"). Im Interview mit dem AKTIONÄR erklärt Firmenlenker Dr. Stefan Glombitza, warum die Anpassungen vorgenommen werden mussten und ob weitere Abschreibungen drohen.Dr. Stefan Glombitza: Unser Stelara-Biosimilar FYB202 ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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