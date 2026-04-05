Sie legen als Anleger Wert auf eine hohe Dividendenrendite? Wir zeigen Ihnen sechs noch eher unbekannte Aktien mit bis zu 15,7 Prozent Dividendenrendite und bis zu 123 Prozent Kursperformances in einem Jahr. Dividenden sind für viele Anleger ein zentrales Anlagekriterium und bieten insbesondere in Krisenzeiten eine wichtige psychologische Stabilität. Regelmäßige Ausschüttungen können helfen, Kursschwankungen besser auszuhalten. Den größten Effekt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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