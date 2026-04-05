© Foto: Jan Woitas - dpa-ZentralbildDie SDAX-Aktie ist innerhalb eines Monats um 60 Prozent gestiegen, getrieben von THG-Quotenpreisen und Ölmarkt-Turbulenzen. Doch Analystenhaus Jefferies bleibt skeptisch. Was steckt hinter dem Kursfeuerwerk?Während das erste Quartal am deutschen Aktienmarkt äußerst volatil verlief, stach ein Nebenwert besonders hervor: der Biokraftstoffproduzent Verbio. Seit Anfang Januar hat sich die Aktie mehr als verdoppelt, von rund 19 Euro auf zeitweise über 45 Euro. Wer den Kurszettel des Biokraftstoffherstellers aus Leipzig in diesen Tagen beobachtet, erlebt ein ungewöhnliches Spektakel: zweistellige Tagesgewinne, gefolgt von zweistelligen Verlusten, dann wieder kräftige Erholung. Treiber ist nicht …Den vollständigen Artikel lesen
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