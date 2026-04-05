Köln (ots) -Neue Jury, neue Stimmen, starker Start: "Deutschland sucht den Superstar" legte am gestrigen Ostersamstag erfolgreich los. Mit sehr guten 11,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen ist DSDS erfolgreich in die neue Staffel gestartet. Damit sicherte sich die Show am Samstag den Primetime-Sieg unter den Privatsendern. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen überzeugte DSDS mit guten 11,9 Prozent Marktanteil und war in der jungen Zielgruppe die erfolgreichste Show in der Primetime unter allen Sendern. Insgesamt schalteten 1,58 Millionen Zuschauer ein (MA: 8,5 %), in der Spitze waren bis zu 2,06 Millionen dabei.Die Kult-Castingshow präsentiert sich mit neuer Jury rund um Dieter Bohlen, Bushido und Isi Glück sowie einem überarbeiteten Casting-Konzept. Erstmals bildet jede Folge einen kompletten Casting-Tag ab - vom Eintreffen der Talente bis zur finalen Juryentscheidung. Wer überzeugt, darf in den "Golden Room" und kämpft dort um den Einzug in die nächste Runde.Mit einem Tagesmarktanteil von 8,4 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen sowie 9,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen lag RTL vor den Wettbewerbern am Samstag.Die zweite Folge von "Deutschland sucht den Superstar" ist am kommenden Dienstag, 7. April, um 20:15 Uhr bei RTL zu sehen und bereits jetzt auf RTL+ abrufbar. Für alle Isi Glück-Fans: Seit gestern steht die Doku "Isi Glück - Ballermann Backstage" auf RTL+ zum Streamen bereit.Quelle: AGF / GfK / DAP AGF SCOPE / RTL DATA / vorl. gew. / Stand: 05.04.2026Pressekontakt:RTL Television GmbHEin Unternehmen von RTL Deutschlandkommunikation@rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/6249520