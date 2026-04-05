DAX: Inflationssorgen belasten, sind aber teilweise schon eingepreist!

?? DAX Aktuell - DAX Prognose - Analyse - Aktueller Wochenausblick (KW 15 - 2026)

Die wichtigsten Punkte - Kurzüberblick DAX Aktuell

Der DAX aktuell steht nach einer dynamischen Handelswoche im Fokus der Anleger! Die Erholung zeigt eine Wochenperformance von rund 3,9%. Die aktuelle DAX Prognose für die neue, verkürzte Handelswoche (Ostermontag, kein Handel an deutschen Börsen) zeigt: Trotz Unsicherheiten bestehen weiterhin Chancen auf steigende Kurse - vorausgesetzt, wichtige technische Marken werden verteidigt.

Das gesamte XTB Team wünscht Dir und deiner Familie ein schönes Osterfest 2026. Aufgrund der Feiertage sind die deutschen Börsen am Ostermontag, 06.04.2026 geschlossen. Die US-Börsen sind geöffnet, traditionell kann jedoch von dünnem Handelsvolumen ausgegangen werden.

? DAX Aktuell - Key Takeaways

?? DAX aktuell wieder über 23.000 Punkten - stärkste Wochenperformance im Jahr 2026 bisher

- stärkste Wochenperformance im Jahr 2026 bisher ?? DAX Prognose leicht bullish - Wahrscheinlichkeit: 55 %

- Wahrscheinlichkeit: 55 % ?? Entscheidende Marke: 23.202 Punkte (Trigger für Long/Short)

(Trigger für Long/Short) ?? Aufwärtspotenzial bis 24.000 Punkte bei stabilem Momentum

bei stabilem Momentum ?? Rückfall unter SMA20 könnte erneuten Verkaufsdruck auslösen

?? Inflation - geopolitische Risiken bleiben zentrale Treiber

?? Konjunktur schwächer als erwartet (BIP nur 0,6 %)

?? Marktumfeld aktuell: neutral mit erhöhter Volatilität

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- Handeln Sie verantwortungsvoll -

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