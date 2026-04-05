Chemie trifft Comeback: Der US-Konzern Dow zählt zu den globalen Schwergewichten der Materialwissenschaft und ist mit seinen Produkten in nahezu allen Industrien vertreten - von Verpackung bis Infrastruktur. Nach einem schwachen und verlustreichen Jahr 2025 hat der Konzern 2026 jedoch deutlich an Dynamik gewonnen. Auch charttechnisch hellte sich das Bild bei Dow auf: Nach einer Bodenbildung drehte die Aktie nach oben und etablierte einen neuen Aufwärtstrend.Genau diese Phase erkannte Börsenexperte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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