In einem turbulenten Marktumfeld empfiehlt Barclays sieben defensive Aktien, die nicht nur stabil sind, sondern auch attraktive Dividenden zahlen. Unternehmen wie JPMorgan, Coca-Cola und Extra Space Storage bieten mit Kurspotenzialen von bis zu 38 Prozent eine sichere Anlagemöglichkeit für volatile Zeiten. Angesichts der geopolitischen Unsicherheiten, der Ölpreisvolatilität und der zunehmenden Disruption durch Künstliche Intelligenz sehen Analysten bei Barclays die Notwendigkeit für Anleger, defensive Aktien in ihren Portfolios zu berücksichtigen. In einer kürzlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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