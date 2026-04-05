Die Lage ist fragil. Der Krieg im Nahen und Mittleren Osten wirbelt die Finanzmärkte durcheinander. Nicht zuletzt steht Gold unter dem Einfluss der Ereignisse. Kurz nach dem Beginn der militärischen Auseinandersetzung geriet der Goldpreis unter Druck.Der rasante Anstieg der Ölpreise sorgte für große Verunsicherung. Inflationssorgen und die daraus resultierenden Erwartungen von Zinserhöhungen ließen die Renditen der Staatsanleihen steigen. So ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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