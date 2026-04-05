© Foto: adobe.stock.comDas war knapp. Silber trotzt der Crash-Fortsetzung. Bahnt sich nun gar eine Trendwende an? Anleger wittern bereits große Chancen bei Silber. Silberpreis trotzt dem Crash Die Lage bei Silber ist fragil. Jederzeit kann es zu weiteren Abverkaufswellen kommen. Dennoch legte Silber zuletzt eine erstaunliche Widerstandsfähigkeit an den Tag. Diese sollte man zwar noch nicht überbewerten, denn der Silberpreis notiert weiterhin unterhalb relevanter Bereiche. Da aber an der Börse bekanntlich weder zum Ein- noch zum Ausstieg geläutet wird, sollte man den Silberpreis in den nächsten Tagen ganz genau im Auge behalten. Das gilt im Übrigen auch für Gold respektive für den Goldpreis. Gold zeigte zuletzt …Den vollständigen Artikel lesen
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