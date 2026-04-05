Standardwerte wie Adidas, BMW und SAP kamen in den zurückliegenden Monaten stark unter Druck. Discounter bieten deshalb nun gute Gewinnchancen. Die Finanzmärkte sind im Konsolidierungsmodus. Über 3.500 Punkte oder 14,7 Prozent büßte der DAX seit seinem Allzeithoch zeitweise ein. Bei Einzelwerten wie Adidas, BMW und SAP fielen die Verluste seit ihrem jeweiligen letztjährigen Hoch mit über 20 Prozent gar noch drastischer aus. Ein Ende dieser Korrekturphase ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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