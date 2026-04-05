PayPal, Robinhood und Pioneer Credit: Drei Finanz-Aktien, die aus Sicht von Analysten über großes Kurspotenzial verfügen

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Die meisten Anleger verbinden die Finanzbranche mit internationalen Großbanken wie der Deutschen Bank, UniCredit oder Citi Group. Dabei ist der Sektor viel breiter gefasst. Ein attraktives Kurspotenzial wird derzeit dem Zahlungsdienstleister PayPal, dem US-Fintech Robinhood und dem australischen Kreditabwickler Pioneer Credit bescheinigt.

PayPal: Übertriebene Reaktion auf enttäuschende Zahlen

PayPal (ISIN: US70450Y1038) hat Anleger mit schwachen Zahlen für das vierte Quartal und einer verhaltenen Prognose für 2026 zwar bitter enttäuscht. Die DZ Bank hält die starken Kursverluste nach Veröffentlichung der Daten jedoch für überzogen und stuft die Aktie auf dem aktuellen Niveau als attraktiv bewertet ein. Im historischen Vergleich sei die Bewertung ebenfalls günstig, weshalb die Analysten eine Kaufempfehlung aussprechen.

Die DZ-Bank-Experten verweisen auf die starke Marke PayPals und die weltweite Präsenz des Zahlungsdienstleisters. Für die Jahre 2025 bis 2028 prognostiziert das Institut ein durchschnittliches Gewinnwachstum (EPS) von rund zehn Prozent jährlich. Wichtige Wachstumstreiber sollen dabei das Geschäft mit "Branded Check-Out" (individuell gestaltete, markeneigene Bezahlseite im E-Commerce), die Mobil-Payment-Tochter Venmo sowie die fortschreitende Internationalisierung sein.

Keine Bedrohung durch Stablecoins

Darüber hinaus erwartet die DZ Bank, dass PayPal vom globalen Trend weg vom Bargeld hin zu Kartenzahlungen profitieren wird. Stablecoins sehen die Analysten derzeit nicht als ernsthafte Bedrohung für das Geschäftsmodell. Im Bereich Agentic Commerce erkennen sie sogar zusätzliche Chancen für weiteres Wachstum.

Das US-Unternehmen PayPal zählt zu den größten Anbietern von Zahlungsdienstleistungen. Es bietet Zahlungslösungen für die Bezahlung via Internet und Smartphone an. Für diese Dienstleistungen erhält PayPal eine Provision, proportional zum Transaktionsvolumen. Zudem expandiert das Unternehmen in andere Bereiche der digitalen Bezahlsysteme.

Robinhood: Durchschnittliches Kurspotenzial von 70 Prozent

Der US-Neobroker Robinhood (ISIN: US7707001027) zählt zu den am schnellsten wachsenden Handelsplattformen im Finanzsektor und rückt zunehmend in den Fokus der Analysten. Gautam Chhugani, Analyst bei Bernstein Research bestätigte Ende März 2026 seine Kaufempfehlung und hob das Kursziel auf 130 US-Dollar an. Chhugani gilt laut dem Finanzdatenanbieter TipRanks als Top-Analyst im Finanzsektor, der neben Robinhood auch weitere Branchengrößen wie Coinbase abdeckt.

Erst kürzlich startete auch die US-Investmentgesellschaft Jefferies die Beobachtung der Aktie mit einer Kaufempfehlung. Damit wächst die Zahl der Experten, die Robinhood einen deutlichen Kurssprung zutrauen.

Nach Einschätzung von 17 Wall-Street-Analysten liegt das durchschnittliche Kursziel für die Robinhood-Aktie nach aktueller Auswertung von TipRanks in den nächsten zwölf Monaten bei 118 US-Dollar. Die Prognosen reichen dabei von einem Minimum von 88 US-Dollar bis zu einem Hoch von 147 US-Dollar. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 69,30 US-Dollar entspricht das durchschnittliche Kursziel einem erwarteten Zuwachs von rund 70 Prozent.

Das Fintech profitiert von der anhaltenden Dynamik im Brokerage-Markt und der wachsenden Nutzerbasis. Die optimistischen Analystenprognosen könnten weitere Investoren anlocken und die Kursentwicklung zusätzlich befeuern.

Pioneer Credit überrascht positiv mit Anhebung der Gewinnprognose

Pioneer Credit Limited (ISIN: AU000000PNC0) hat kürzlich seine Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2026 signifikant nach oben angepasst und rechnet nun mit einem Nettogewinn von mindestens 23 Millionen Australischen Dollar (AUD) - ein Plus von 28 Prozent gegenüber der ursprünglichen Prognose. Das Unternehmen ist ein australischer Finanzdienstleister, der sich auf den Ankauf von notleidenden Krediten spezialisiert hat und auf diesem Gebiet in Australien über eine dominierende Stellung verfügt.

Ausschlaggebend für die Anhebung sind vor allem die erfolgreiche Neupreisgestaltung der 55,5 Millionen AUD umfassenden Medium-Term Note (MTN) sowie die Refinanzierung der 272,5 Millionen AUD Senior Finance Facility. Die Anpassung der Anleihen führt zu jährlichen Zinsersparnissen von rund 1,75 Millionen AUD vor Steuern, die zusammen mit der Refinanzierung der Senior Facility im zweiten Halbjahr 2026 zu Gesamteinsparungen von 2,02 Millionen AUD führen werden.

Durch die verbesserten Finanzierungsbedingungen und das robuste operative Geschäft sieht sich Pioneer Credit optimal für weiteres profitables Wachstum aufgestellt. Die Maßnahmen erhöhen die finanzielle Flexibilität und eröffnen Spielraum für strategische Investitionen.

Analysten heben günstige Bewertung hervor

Der Analyst Lachlan Woods von Canaccord Genuity hat Pioneer Credit Limited mit einem Buy-Rating versehen und verweist auf eine besonders günstige Bewertung im Branchenvergleich. Demnach wird die lediglich mit dem Fünffachen des für 2026 erwarteten Gewinns gehandelt. Woods sieht Pioneer Credit als am stärksten positionierten Pure Player für eine Erholung des australischen Marktes für notleidende Kreditforderungen.

Lachlan Woods rechnet mit mehreren Kurstreibern: Neben einer verbesserten Profitabilität und einer gestärkten Bilanz könnte Pioneer Credit mittelfristig wieder Dividenden zahlen und gleichzeitig das organische Wachstum fortsetzen. Zudem könnten steigende Kreditkarten-Ausfallraten das Geschäft weiter ankurbeln.

Analyst Woods unterstreicht, dass das Bewertungsniveau von Pioneer Credit trotz dieser Chancen als ausgesprochen niedrig einzustufen ist. Insgesamt sieht Canaccord Genuity daher erhebliches Aufwertungspotenzial für die Aktie.

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Quellen:

https://pioneercredit.com.au/news/fy26-npat-guidance-increase

https://pioneercredit.com.au/media/mdplygwq/canaccord-genuity_raising-target-price_060326.pdf

Lassen Sie sich in den Verteiler für Pioneer Credit oder Nebenwerte eintragen Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Pioneer Credit" oder "Nebenwerte".

Pioneer Credit Limited

Land: Australien

ISIN: AU000000PNC0

https://pioneercredit.com.au

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Enthaltene Werte: AU000000PNC0,US70450Y1038,US7707001027