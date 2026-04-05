Ein chinesicher Autobauer drängt auf den europäischen Markt und greift mit einem High-Tech-Produkt an. Dabei ist Xiaomi allles andere als ein gewöhnlicher Autohersteller. Wird es jetzt für BMW und Mercedes eng?Xiaomi wagt einen radikalen Schritt in die Automobilindustrie und stellt etablierte Hersteller vor neue Herausforderungen. Der chinesische Tech-Gigant, bekannt für Smartphones und IoT-Produkte, hat den Sprung in den Autobau gewagt und will mit innovativen Fahrzeugen wie dem SU7 und Y7 auch in Europa Marktanteile gewinnen. Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer, Leiter des Center for Automotive Research, erklärt bei wO TV, dass der Erfolg von Xiaomi im Auto-Bereich vor allem auf einer …Den vollständigen Artikel lesen
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