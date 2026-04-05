Mit dem MGS6 EV bringt MG Motor ein neues Elektro-SUV in der Mittelklasse auf den Markt. Bei einer ersten Ausfahrt in Portugal konnte der 4,71 Meter lange Stromer vor allem mit viel Platz, hohem Komfort und einer umfangreichen Ausstattung punkten. Unser Fahrbericht zeigt aber auch, wo die SAIC-Marke im Wettbewerbsvergleich noch Luft nach oben hat. MG war einst eine britische Traditionsmarke, gehört aber seit der Insolvenz der MG Rover Group dem chinesischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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