Das beliebte Open-Source-Tool bringt den KI-Anbieter an seine Kapazitätsgrenzen. Um Nutzer:innen der Kernprodukte zuverlässig bedienen zu können, kostet das Verwenden von Drittanbietertools jetzt extra. Zahlreiche Claude-Code-Nutzer:innen haben ihr Abo verwendet, um auf KI-Agenten von Openclaw zuzugreifen. Das könnte jetzt deutlich kostspieliger werden. Wie ein Anthropic-Sprecher gegenüber Business Insider mitteilte, verstößt die Nutzung von Claude-Abonnements ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n