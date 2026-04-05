Das Thema Klumpenrisiko rückt zunehmend in den Fokus von Investoren - und das nicht ohne Grund. Aktuelle Daten zeigen, dass selbst professionelle Anleger stark auf wenige Titel konzentriert sind. Folgendes sollten Privatanleger dabei unbedingt bedenken. Besonders im US-Leitindex S&P-500 dominieren einige wenige Tech-Giganten die Gewichtung - mit potenziell erheblichen Risiken für Portfolios. Eine Analyse auf Basis von FactSet-Daten zeigt, dass insbesondere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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