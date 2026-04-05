© Foto: wO-DALL·EDeutsche Politik denkt oft nur in Legislaturperioden, statt positive Visionen zu formulieren. China-Experte Felix Lee plädiert dafür, Wirtschaft und Politik "verschränkter" zu denken, ohne die Demokratie aufzugeben.In dieser Deep-Dive-Folge von Börse, Baby! sprechen wir mit China-Experte Felix Lee darüber, warum sich Europa in ein Strategie-Vakuum manövriert hat und was wir von Chinas Visionen lernen müssen. Während Deutschland über "Verbotspolitik" streitet, baut China seine Vormachtstellung mit radikaler Langfristigkeit aus. Im aktuellen "Börse Baby"-Podcast spricht der Journalist und Buchautor Lee über das chinesische Dilemma - und warum Europa dringend einen neuen Blick auf seine …Den vollständigen Artikel lesen
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