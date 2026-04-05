Die Börsen wackeln: In den USA notierte der S&P 500 Ende März rund sieben Prozent unter dem Januar-Hoch. Kommt nun der Bärenmarkt? Carson-Strategiechef Ryan Detrick nennt drei Gründe, warum ein Crash von 20 Prozent eher unwahrscheinlich ist. Jahrelang schwangen sich die weltweiten Aktienindizes von einem Hoch zum nächsten. Doch kaum wackeln die Kurse, werden die Anleger nervös - zu Recht? "Viel Spaß bei Ihren Aprilscherzen - aber die schwachen Aktienkurse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE