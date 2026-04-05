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Der April 2026 bringt einen Umbruch, der keinen Krypto-Anleger kalt lässt: Bitpanda treibt seinen Gang an die Frankfurter Börse voran und visiert dabei 4 bis 5 Milliarden Euro Bewertung an. Begleitet wird der Prozess von Goldman Sachs, Citigroup und der Deutschen Bank. Gleichzeitig hat die Deutsche Bank gemeinsam mit dem Schweizer Verwahrer Taurus und der Technologiesparte von Bitpanda einen eigenen Krypto-Verwahrungsdienst in Arbeit. Auch die Sparkassen stehen kurz davor, ihren 50 Millionen Kunden den Krypto-Handel direkt in der App freizuschalten, angebunden an DekaBank und die Stuttgarter Digital-Börse. BTC pendelt bei rund 67.000 Dollar, der Fear and Greed Index steht bei 9. Fast jede große deutsche Bankengruppe bereitet Krypto-Dienste vor, und die MiCA-Verordnung gibt dem Sektor erstmals einen einheitlichen Rahmen in Europa. Für Anleger stellt sich die Frage: Wenn Bitpanda und die Banken die Tür öffnen, wo liegen dann die Renditen, die ein Portfolio wirklich verändern?

Bitpanda an der Börse, Krypto-Verwahrung bei der Deutschen Bank und die Sparkassen-App: Was das für Anleger heißt

Den Listing-Standort Frankfurt wählte Bitpanda, weil London wegen schwacher Liquidität ausschied. Ein Großteil der 30 Millionen Nutzer sitzt im deutschsprachigen Raum, wie The Block berichtet. Allerdings fanden interne Prüfer bei der Berliner Tochter Bitpanda Asset Management IT-Sicherheitslücken, die Süddeutsche Zeitung und WDR aufdeckten und die die BaFin seit 2023 moniert.

Auf institutioneller Seite setzt die Deutsche Bank ihren Krypto-Verwahrungsdienst für Großkunden auf, angetrieben durch die Technik von Bitpanda und den Schweizer Anbieter Taurus. Wie Cryptonews meldet, steht hinter der Bank ein Vermögen von über 1,6 Billionen Euro, und sie forscht bereits an Stablecoins und tokenisierten Einlagen. Parallel dazu öffnen die Sparkassen ihre App für den Krypto-Handel und geben damit 50 Millionen Kontoinhabern direkten Zugang, technisch angebunden an DekaBank und die Stuttgarter Digital-Börse.

Bei einem BTC-Kurs von 67.000 Dollar bereiten fast alle großen deutschen Bankhäuser eigene Krypto-Angebote vor, und die MiCA-Verordnung liefert erstmals einen einheitlichen europäischen Rahmen. Trotzdem bringt ein BTC-Kauf über Bitpanda oder die Sparkasse dasselbe Ergebnis wie jede andere Plattform: Bernsteins 150.000-Dollar-Ziel ergibt ein 2,2-faches über Quartale, solide, aber bei einer 1,3-Billionen-Dollar-Basis kein Ergebnis, das ein Portfolio grundlegend verschiebt.

Wer in früheren Zyklen tatsächlich Vermögen aufbaute, fand seine Einstiege nicht über Bankprodukte, sondern im frühesten Stadium von Projekten, bevor die Infrastruktur von Bitpanda oder den Sparkassen sie für Millionen zugänglich machte. Genau dieses Muster wiederholt sich jetzt.

Pepeto: Das Projekt, das in die Welt hineinwächst, die Bitpanda und die Banken gerade schaffen

Wenn Bitpanda und die Sparkassen Millionen neuer Nutzer in den Markt bringen, brauchen diese eine Plattform, die kostenlos handelt, betrügerische Tokens erkennt und mehrere Chains nahtlos vereint. Genau das liefert Pepeto.

Kostenloses Trading auf Ethereum, BNB Chain und Solana aus einer Oberfläche, dazu eine Bridge für sekundenschnelle Transfers ohne Gebühren zwischen den drei Chains und ein KI-Modul, das jeden Contract auf Betrugsrisiken scannt. Der Code durchlief vor dem Vorverkauf ein vollständiges SolidProof-Audit, die Absicherung, die bei den meisten gehackten Bridges fehlte.

Der technische Kopf baute zuvor jahrelang Exchange-Infrastruktur bei Binance. Die Plattform läuft bereits, statt nur geplant zu sein.

Bisher flossen 8,74 Millionen Dollar in den Vorverkauf bei einem Token-Preis von 0,0000001862 Dollar, und die Runden schließen sich in Tagen. Der Mitgründer hob das Pepe-Projekt aus dem Nichts auf 11 Milliarden Dollar Bewertung. Pepeto bringt dieselbe virale Reichweite, nur mit einer funktionierenden Exchange darunter. Die Binance-Notierung kommt laut Team mit nur wenigen Stunden Vorankündigung.

Die CoinMarketCap-Seite ist live, starke Wallets steigen ein, und in früheren Zyklen fuhren die Anleger vor dem Listing die besten Ergebnisse. Wer darauf wartet, dass Bitpanda oder die Sparkassen-App den Zugang öffnen, verpasst die Renditen, die Portfolios wirklich verändern.

Fazit

Der Bitpanda-Börsengang, die Krypto-Verwahrung der Deutschen Bank und die Sparkassen-App schaffen die Grundlage für 50 Millionen neue Nutzer. Pepeto passt exakt in dieses Ökosystem: SolidProof-geprüfter Code, kostenloser Handel auf drei Chains und KI-Schutz vor Scam-Tokens. BTC über die Sparkasse ergibt bei Bernsteins 150.000-Dollar-Ziel gerade mal eine Verdopplung, doch Paragraph 23 EStG macht Vorverkaufsgewinne nach zwölf Monaten steuerfrei. Auf der offiziellen Pepeto-Seite ist der Preis von 0,0000001862 Dollar noch offen, doch wenn Bitpanda und Binance das Listing starten, schließt sich dieses Fenster endgültig.

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Häufig gestellte Fragen

Was steckt hinter dem Bitpanda-Börsengang und den deutschen Bankinitiativen?

Bitpanda strebt an die Frankfurter Börse, angepeilt werden zwischen 4 und 5 Milliarden Euro Bewertung. Die Deutsche Bank nutzt Bitpanda-Technik für Krypto-Verwahrung, und die Sparkassen geben 50 Millionen Kunden Zugang zum Krypto-Handel.

Wie passt Pepeto in die Welt von Bitpanda und den Banken?

Pepeto bietet eine gebührenfreie Exchange auf drei Chains mit KI-Schutz und SolidProof-Audit. Das Projekt wächst in die neue Bankeninfrastruktur hinein. Alle Details auf pepeto.io.