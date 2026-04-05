Bitcoin Prognose April 2026: ETFs kaufen wieder, aber Wale werfen 188.000 BTC auf den Markt

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Die Bitcoin Prognose steht Anfang April 2026 vor einem Paradox, das kaum ein Anleger ignorieren kann. BTC handelt bei rund 67.100 Dollar, nachdem der Kurs am 2. April auf 65.709 Dollar abrutschte, ganze 47 Prozent unter dem Allzeithoch von 126.198 Dollar aus dem Oktober 2025. Trotzdem verzeichneten die Spot-BTC-ETFs im März zum ersten Mal seit fünf Monaten wieder positive Netto-Zuflüsse, und das verwaltete Volumen sank trotz eines Kursverlusts von rund 50 Prozent nur um 7 Prozent, ein klares Zeichen institutioneller Standhaftigkeit. Auf der Gegenseite haben Wallets zwischen 1.000 und 10.000 BTC ihren Bestand seit dem Hoch um etwa 188.000 BTC reduziert, der erste eindeutige Abverkauf dieser Gruppe in diesem Jahr. Über Ostern standen die CME-Futures still, was eine Liquiditätslücke riss, die schnelle Kursbewegungen in beide Richtungen begünstigt. Dieser Beitrag ordnet die Bitcoin Prognose ein, analysiert die widersprüchlichen Daten und erklärt, warum die Haltefrist jetzt den Unterschied macht.

Bitcoin Prognose: Institutionelle halten, Großanleger stoßen ab

Zum ersten Mal seit Oktober 2025 floss unter dem Strich wieder Kapital in die Spot-Bitcoin-ETFs. CoinDesk berichtete, dass das verwaltete Vermögen trotz eines Kursrückgangs von rund der Hälfte nur minimal schrumpfte. Institutionelle Investoren halten also Kurs, statt in Panik ihre Anteile abzubauen.

Trotzdem fehlt ein einheitliches Bild. Laut CoinDCX gingen die großen Wallets mit 1.000 bis 10.000 BTC in den Netto-Abverkauf über, ihr Bestand schrumpfte im Jahresvergleich um rund 188.000 BTC. Das ist die erste messbare Schwäche dieser Wal-Gruppe seit dem Hoch im Oktober. Bloomberg brachte den jüngsten Kursrückgang mit kriegsbedingten Ölpreissprüngen über 110 Dollar pro Barrel in Verbindung. Zusätzlich schaltete die CME ihre Futures-Plattform über Ostern komplett ab und hinterließ die größte Liquiditätslücke des Jahres, ohne die gewohnten institutionellen Mechanismen, die extreme Ausschläge normalerweise abfedern.

BTC verteidigt aktuell die Zone um 65.000 Dollar. Gelingt ein nachhaltiger Sprung darüber, öffnet sich der Weg zu 69.000 und anschließend 72.000 Dollar bis Mitte April. Fällt die 65.000er-Marke, droht ein Rücksetzer bis in den Bereich von 61.500 Dollar. Der Fear and Greed Index liegt bei rund 12, also tief im Gebiet extremer Angst, einer Zone, in der langfristig orientiertes Kapital in früheren Zyklen regelmäßig Positionen aufgestockt hat.

Angenommen, BTC klettert auf 120.000 Dollar zurück: Das wäre ein steuerfreies 1,8-faches vom aktuellen Kurs bei 67.100 Dollar, verteilt über mehrere Quartale. Wer geduldig bleibt, nimmt das mit, doch bei einer Marktkapitalisierung jenseits von 1,3 Billionen Dollar wird kein einzelner Zyklus daraus einen Portfoliowandel machen. In der Geschichte des Kryptomarktes, die jede Bitcoin Prognose bestätigt, entstanden die Renditen, die Anleger wirklich nach vorne brachten, nie bei etablierten Coins in Angstphasen. Sie entstanden bei Presale-Projekten, die frühe Investoren vor dem Börsenlisting identifizierten und dann lange genug hielten, um steuerfrei auszusteigen.

Pepeto: Die Bitcoin Prognose braucht Monate, dieser Presale füllt sich in Tagen

Wer allein auf die Bitcoin Prognose setzt, braucht ETF-Zuflüsse, Wal-Rückkehr und viel Geduld über Quartale hinweg. Bei Pepeto sieht die Dynamik anders aus: Jeder Trade auf der hauseigenen Exchange setzt den Token in Bewegung, wodurch Nachfrage nicht erst durch externe Adoption entstehen muss. Dazu kommt, dass die steuerliche Haltefrist gemäß Paragraph 23 EStG ab dem Moment des Presale-Kaufs tickt, was bedeutet, dass Gewinne nach Ablauf der zwölf Monate komplett steuerfrei realisierbar sind.

PepetoSwap eliminiert Handelsgebühren auf Ethereum, BNB Chain und Solana. Die Cross-Chain Bridge transportiert Tokens zwischen diesen drei Netzwerken kostenlos und in Sekunden. Ein KI-Scanner prüft jeden Smart Contract auf unsicheren Code, bevor auch nur eine Transaktion freigegeben wird. SolidProof hat die gesamte Codebasis noch vor dem Presale-Start auditiert und verifiziert, also genau der Sicherheitsschritt, der bei gehackten DeFi-Protokollen wie dem 285-Millionen-Dollar-Drift-Exploit fehlte.

Bisher flossen 8,74 Millionen Dollar in den Presale, und Runden, die für Wochen geplant waren, schließen sich innerhalb von Tagen. Das Gründungsteam hat mit Pepe bereits eine Meme-Coin-Bewertung von null auf 11 Milliarden Dollar aufgebaut, und ein leitender Entwickler aus dem Binance-Umfeld konstruiert die Exchange-Architektur. Pepeto verbindet die virale Kraft, die Dogecoin auf 90 Milliarden Dollar katapultierte, mit einer geprüften Exchange. Laut dem Team erfolgt die Ankündigung des Binance-Listings erst wenige Stunden vor dem Start, und die CoinMarketCap-Seite ist bereits aktiv als Zeichen reifer Infrastruktur.

Die Wallets, die jetzt bei einem Fear and Greed Index von 12 zugreifen, sind genau jene Adressen, die in jedem vorherigen Zyklus vor dem Listing eingestiegen sind und die besten steuerfreien Ergebnisse erzielt haben. Je früher der Einstieg im Presale erfolgt, desto früher beginnt die Zwölf-Monate-Frist, die sämtliche Gewinne nach dem Listing komplett von der Steuer befreit.

Fazit

Die Bitcoin Prognose liefert ein gemischtes Bild: ETF-Zuflüsse kehren zurück, doch Wale verkaufen 188.000 BTC, und die Oster-Liquiditätslücke hält den Markt in Spannung. Selbst ein Ziel von 120.000 Dollar bringt auf einer Billionen-Dollar-Basis nur ein 1,8-faches. Pepeto sammelt mitten in extremer Angst 8,74 Millionen Dollar im Presale, gestützt auf ein SolidProof-Audit und zwei Binance-Teammitglieder. Steuerlich werden Gewinne nach zwölf Monaten zur Nullnummer fürs Finanzamt, und die offizielle Pepeto-Seite nimmt noch Einträge an. Mit dem Binance-Listing fällt der aktuelle Presale-Preis weg, und wer dann nicht drin ist, hat die besten steuerfreien Chancen dieses Zyklus verpasst.

Jetzt die offizielle Pepeto-Seite besuchen und einsteigen

Häufig gestellte Fragen

Wo steht die Bitcoin Prognose für den Rest des Aprils 2026?

BTC handelt bei 67.100 Dollar mit Support bei 65.000 Dollar. ETFs melden erstmals seit Oktober Zuflüsse, während Wale 188.000 BTC abgestoßen haben. Pepeto nutzt diese Phase mit einem wachsenden Presale bei 8,74 Millionen Dollar.

Welchen Vorteil bietet Pepeto gegenüber der Bitcoin Prognose?

BTC braucht Quartale für moderate Gewinne. Pepeto liefert Token-Nachfrage ab Tag eins durch seine Exchange, geprüft von SolidProof. Alle Infos stehen auf pepeto.io.