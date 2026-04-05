Noch ist es schwer, den tatsächlichen Mehrwert von KI-Tools zu messen. Trotzdem scheint die neue Technologie immer mehr Menschen den Job zu kosten. Vor allem die Tech-Branche ist weiterhin stark betroffen. In den USA ist die Zahl der Entlassungen im März 2026 stark angestiegen. Wie Fast Company berichtet, kommt die Beratungsfirma Challenger, Gray & Christmas in einem neuen Bericht zu dem Ergebnis, dass ein Viertel dieser Kündigungen auf KI zurückzuführen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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