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Tata Communications stellt selbstheilendes Netzwerk vor und setzt neue Maßstäbe bei der weltweiten Anbindung von Rechenzentren



06.04.2026 / 05:05 CET/CEST

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MUMBAI, Indien, 6. April 2026 /PRNewswire/ -- Tata Communications hat heute mit der Einführung von IZO Data Centre* Dynamic Connectivity neue Maßstäbe für die Ausfallsicherheit in der globalen digitalen Wirtschaft gesetzt. Dabei handelt es sich um eine softwaredefinierte Plattform, die darauf ausgelegt ist, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Unternehmen ihre Rechenzentren in einer zunehmend KI-gesteuerten und dezentralisierten Welt miteinander verbinden. In der heutigen digitalen Wirtschaft ist jedes Unternehmen darauf angewiesen, stets mit einem unterbrechungsfreien Datenfluss verbunden zu sein. Von Finanztransaktionen, IT-ITeS, Fertigung usw. bis hin zu Streaming-Plattformen und Online-Handel - die Verbindungen zwischen Rechenzentren halten die moderne Welt am Laufen. Wenn diese Verbindungen unterbrochen werden, werden Unternehmen nicht nur langsamer, sie bringen sie sogar völlig zum Erliegen. Doch die Netzwerke, die viele Unternehmensrechenzentren verbinden, wurden für eine andere Ära gebaut. Herkömmliche DC-zu-DC-Verbindungen wurden für vorhersehbare Arbeitslasten und stabile Verkehrsmuster entwickelt. Die heutige Realität ist weitaus dynamischer. Unternehmen sind an globalen Standorten und in Cloud-Umgebungen tätig und übertragen riesige Datenmengen in Echtzeit, um KI-Arbeitslasten und Geschäftsanforderungen zu unterstützen. In einem Umfeld, das von zunehmenden geopolitischen Zwängen, Kabelausfällen, Streckenausfällen oder plötzlichen Nachfragespitzen geprägt ist, können diese schnell zu Serviceunterbrechungen und Betriebsrisiken führen, die zu kostspieligen Ausfallzeiten führen. In solchen Szenarien erfolgt die Reaktion oft reaktiv und manuell, was wertvolle Zeit verschlingt, wenn das Unternehmen Sicherheit und Geschwindigkeit benötigt. IZO DC Dynamic Connectivity von Tata Communications begegnet dieser Herausforderung durch die Einführung eines selbstheilenden, intelligenten Netzwerks, das wichtige globale Rechenzentren auf fünf Kontinenten abdeckt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Architekturen nutzt diese Plattform deterministisches Multi-Path-Routing, um vorhersehbare Latenz und Leistung zu liefern. Dies bedeutet, dass die Plattform intelligent genug ist, um den Verkehr innerhalb von Sekunden automatisch umzuleiten - ohne manuelles Eingreifen bei Störungen. Dies ermöglicht es Unternehmen, eine Serviceverfügbarkeit von über 99,99 % in der gesamten geschäftskritischen Infrastruktur zu erreichen, die geschäftskritische Anwendungen unterstützt, und so die Ausfallsicherheit von einem Notfall in einen Standardzustand zu verwandeln. Die Plattform ermöglicht Unternehmen auch den Zugriff über ihre Konnektivität. Über eine einheitliche digitale Schnittstelle und APIs können Unternehmen die Leistung überwachen, proaktive Warnungen erhalten und die Bandbreite dynamisch skalieren, wenn sich die Arbeitslasten ändern. Unternehmensleiter müssen nicht mehr über ihre künftigen Anforderungen spekulieren oder für "nur für den Fall" Bandbreite zu viel bezahlen. Das System liefert KI-gesteuerte prädiktive Erkenntnisse, die es Unternehmen ermöglichen, ihren Kapazitätsbedarf im Voraus zu prognostizieren. Wenn eine plötzliche Arbeitslast mehr Kapazität oder Routenauswahl erfordert, können Benutzer ihre Bandbreite sofort skalieren oder eine Route über die Self-Service-Funktion hinzufügen. Die geschäftlichen Auswirkungen sind eine Verlagerung vom Krisenmanagement hin zum strategischen Wachstum. Durch die Umstellung auf ein flexibles, verbrauchsbasiertes Preismodell können Unternehmen den Bedarf an ungenutzter Backup-Kapazität reduzieren und bis zu 30 % der Betriebskosten einsparen. Unternehmen können Ausfallsicherheit und Bandbreite nur bei Bedarf aktivieren, was zur Kostenoptimierung beiträgt und gleichzeitig die deterministische Leistung über alle Regionen hinweg aufrechterhält. Das ist der Vorteil von Tata Communications: Durch die Kombination von Agilität auf Unternehmensniveau mit prädiktiver Intelligenz sorgen wir dafür, dass die wichtigsten Daten der Welt in Bewegung bleiben und Unternehmen stets online und vernetzt sind. Genius Wong, Executive Vice President, Core and Next-Gen Connectivity Services und Chief Technology Officer, Tata Communications, kommentierte die Einführung wie folgt: "Rechenzentren sind die Kernmotoren der heutigen digitalen Wirtschaft, und die Verbindungen zwischen ihnen müssen genauso belastbar sein wie die Netzwerke, die sie verbinden. Sie müssen genauso dynamisch sein wie die Anwendungen, die sie unterstützen. Mit IZO DC Dynamic Connectivity verlagern wir die Widerstandsfähigkeit von einem reaktiven Prozess zu einer autonomen Fähigkeit. Durch die Kombination von globaler Reichweite, deterministischem Routing und intelligenter Automatisierung ermöglichen wir Unternehmen den Aufbau einer digitalen Grundlage, die sicher skaliert und ohne Unterbrechungen funktioniert." Informationen zu Tata Communications Die zur Tata Group gehörende Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) ist ein globaler Anbieter von digitalen Ökosystemen, der die schnell wachsende digitale Wirtschaft in mehr als 190 Ländern und Gebieten vorantreibt. Als vertrauensvoller Wegbereiter unterstützt das Unternehmen die digitale Transformation von Unternehmen auf der ganzen Welt mit Kooperations- und Connected-Lösungen, Core- sowie Next-Gen-Konnektivität, Cloud-Hosting- und Sicherheitslösungen sowie Mediendiensten. 300 der Fortune-500-Unternehmen zählen zur Kundschaft und das Unternehmen verbindet Unternehmen mit 80 % der weltweiten Cloud-Giganten. Weitere Informationen finden Sie unter www.tatacommunications.com Zukunftsgerichtete Aussagen und Vorsichtshinweise Bestimmte Worte und Aussagen in dieser Mitteilung, die Tata Communications und seine Prognosen betreffen, sowie andere Aussagen, einschließlich solcher, die sich auf die erwartete Finanzlage von Tata Communications, die Geschäftsstrategie, die künftige Entwicklung der Geschäftstätigkeit von Tata Communications und die allgemeine Wirtschaft in Indien beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten sowie andere Faktoren, einschließlich finanzieller, aufsichtsrechtlicher und umweltbezogener Faktoren sowie Faktoren, die sich auf das Branchenwachstum und Trendprognosen beziehen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Tata Communications oder die Branchenergebnisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von solchen vorausschauenden Aussagen abweichen, gehören unter anderem das Scheitern der Steigerung des Verkehrsvolumens im Netz von Tata Communications, das Scheitern der Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen, die den Kundenanforderungen entsprechen und akzeptable Gewinnspannen erzielen, das Scheitern des erfolgreichen Abschlusses der kommerziellen Erprobung neuer Technologien sowie Informationssysteme zur Unterstützung neuer Produkte und Dienstleistungen, einschließlich Sprachübertragungsdienste. Auch das Versagen bei der Stabilisierung oder Verringerung des Preisdrucks bei bestimmten Kommunikationsdiensten des Unternehmens; Versagen bei der Integration strategischer Akquisitionen und Änderungen der indischen Regierungspolitik oder -vorschriften und insbesondere Änderungen in Bezug auf die Verwaltung der Branche von Tata Communications sowie im Allgemeinen die Wirtschafts-, Geschäfts- und Kreditbedingungen in Indien. Zu den zusätzlichen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von solchen vorausschauenden Aussagen abweichen, und von denen viele nicht im Einflussbereich von Tata Communications liegen, gehören unter anderem die in den Jahresberichten von Tata Communications Limited beschriebenen Risikofaktoren. Die Jahresberichte von Tata Communications Limited sind auf der Website: www.tatacommunications.com verfügbar. Tata Communications ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern und lehnt diese Verpflichtung ausdrücklich ab. © 2026 Tata Communications Ltd. Alle Rechte vorbehalten. TATA COMMUNICATIONS und TATA sind Marken oder eingetragene Marken von Tata Sons Private Limited in Indien und bestimmten Ländern. Alle anderen Marken von Drittanbietern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. *DC steht für Rechenzentrum Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2811674/5597391/Tata_Communications_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/tata-communications-stellt-selbstheilendes-netzwerk-vor-und-setzt-neue-maWstabe-bei-der-weltweiten-anbindung-von-rechenzentren-302734411.html



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