Das Thema Staking-Einkünfte wird in den Sozialen Medien heiß diskutiert. Viele Investoren kennen ein wichtiges Steuer-Detail nicht. Was ein Krypotsteuer-Experte jetzt empfiehlt. Was ist Staking? Staking ist ein Prozess für "Proof-of-Stake-Blockchains", beispielsweise Ethereum und Solana, bei dem Anleger Ihre Kryptowährungen in einer Wallet "einfrieren" oder einem Netzwerk zur Verfügung stellen. So können sie ihre Transaktionen validieren und das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE