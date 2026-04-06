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Tata Communications behauptet zum 13. Mal in Folge seine Führungsposition im Gartner Magic Quadrant



06.04.2026 / 06:10 CET/CEST

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MUMBAI, Indien, 6. April 2026 /PRNewswire/ -- Tata Communications, ein weltweit führender Anbieter von Kommunikationstechnologie, gibt mit Stolz bekannt, dass das Unternehmen im Gartner Magic Quadrant 2026 für globale WAN-Dienste als "Leader" ausgezeichnet wurde. Damit wurde das Unternehmen bereits zum dreizehnten Mal in Folge für die Vollständigkeit seiner Vision und seine Umsetzungsfähigkeit gewürdigt. Im vergangenen Jahr hat Tata Communications seine Netzwerkstruktur durch fortschrittliche KI und Analysen weiter neu definiert und bietet nun eine modulare, hochgeschwindigkeitsfähige, bedarfsorientierte und zielgerichtete Konnektivität, die Unternehmen weltweit in Branchen wie Finanzen, Fertigung, Einzelhandel, Medien und IT-Dienstleistungen unterstützt. Zu den wichtigsten Fortschritten zählen: Erweiterung des Network-on-Demand-Portfolios um neue Optionen wie IZODC Dynamic Connectivity (DC steht für Data Centre) und Multi-Cloud-On-Demand-Konnektivität, wodurch Unternehmen mehr Flexibilität bei der bedarfsgerechten Skalierung ihrer Netzwerke erhalten

Investitionen in hochdichte Singlemode-Glasfasern der nächsten Generation und Wellenlängendienste mit hoher Kapazität von 800G, um den neuen Anforderungen der KI-Cloud-Infrastruktur gerecht zu werden

Ausweitung der globalen Abdeckung durch strategische Partner-PoPs, was eine schnelle Bereitstellung und flexible Serviceerweiterung in Schlüsselmärkten ermöglicht. Zusammenarbeit mit führenden lokalen Offnet-Partnern, um eine zuverlässige Last-Mile-Konnektivität in allen Regionen weltweit sicherzustellen

Stärkung der Secure Access Service Edge (SASE)-Fähigkeiten, um aufkommenden KI-gesteuerten Bedrohungen, einschließlich Risiken wie unbefugten Daten-Uploads, zu begegnen und einen stärkeren Schutz für Unternehmensumgebungen zu gewährleisten

Plan zur Bereitstellung quantensicherer Verschlüsselungsdienste unter Nutzung von Post-Quantum-Kryptografie-Algorithmen (PQC), die vom NIST standardisiert wurden und robusten Schutz sowohl gegen klassische als auch gegen Quantenangriffe bieten Genius Wong, Executive Vice President, Core and Next-Gen Connectivity Services & Chief Technology Officer bei Tata Communications, sagte: "Wir fühlen uns geehrt, zum 13. Mal in Folge ausgezeichnet worden zu sein, und schätzen das anhaltende Vertrauen unserer Kunden zutiefst. Bei Tata Communications werden wir unsere Lösungen weiter transformieren, damit Unternehmen widerstandsfähige, leistungsstarke und intelligente digitale Grundlagen schaffen können. Mit unserer zukunftsfähigen, widerstandsfähigen und intelligenten Netzwerkstruktur können Unternehmen zuversichtlich skalieren und in einer von KI geprägten Zukunft erfolgreich sein." Gartner Haftungsausschluss Gartner, Magic Quadrant für globale WAN-Dienste, Gaspar Valdivia, Karen Brown, Katja Ruud, 16. März 2026. Gartner und Magic Quadrant sind Marken von Gartner, Inc. und/oder deren verbundenen Unternehmen. Gartner unterstützt keine der in seinen Publikationen dargestellten Unternehmen, Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und rät Technologieanwendern nicht dazu, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen auszuwählen. Gartner-Publikationen geben die Meinungen der Gartner-Organisation für Geschäfts- und Technologieeinblicke wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Publikation ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Informationen zu Tata Communications Die zur Tata Group gehörende Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) ist ein globaler Anbieter von digitalen Ökosystemen, der die schnell wachsende digitale Wirtschaft in mehr als 190 Ländern und Gebieten vorantreibt. Als vertrauensvoller Wegbereiter unterstützt das Unternehmen die digitale Transformation von Unternehmen auf der ganzen Welt mit Kooperations- und Connected-Lösungen, Core- sowie Next-Gen-Konnektivität, Cloud-Hosting- und Sicherheitslösungen sowie Mediendiensten. 300 der Fortune-500-Unternehmen zählen zur Kundschaft und das Unternehmen verbindet Unternehmen mit 80 % der weltweiten Cloud-Giganten. Weitere Informationen finden Sie unter www.tatacommunications.com X | LinkedIn | YouTube | Instagram Zukunftsgerichtete Aussagen und Vorsichtshinweise Bestimmte Worte und Aussagen in dieser Mitteilung, die Tata Communications und seine Prognosen betreffen, sowie andere Aussagen, einschließlich solcher, die sich auf die erwartete Finanzlage von Tata Communications, die Geschäftsstrategie, die künftige Entwicklung der Geschäftstätigkeit von Tata Communications und die allgemeine Wirtschaft in Indien beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten sowie andere Faktoren, einschließlich finanzieller, aufsichtsrechtlicher und umweltbezogener Faktoren sowie Faktoren, die sich auf das Branchenwachstum und Trendprognosen beziehen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Tata Communications oder die Branchenergebnisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von solchen vorausschauenden Aussagen abweichen, gehören unter anderem das Scheitern der Steigerung des Verkehrsvolumens im Netz von Tata Communications, das Scheitern der Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen, die den Kundenanforderungen entsprechen und akzeptable Gewinnspannen erzielen, das Scheitern des erfolgreichen Abschlusses der kommerziellen Erprobung neuer Technologien sowie Informationssysteme zur Unterstützung neuer Produkte und Dienstleistungen, einschließlich Sprachübertragungsdienste. Auch das Versagen bei der Stabilisierung oder Verringerung des Preisdrucks bei bestimmten Kommunikationsdiensten des Unternehmens; Versagen bei der Integration strategischer Akquisitionen und Änderungen der indischen Regierungspolitik oder -vorschriften und insbesondere Änderungen in Bezug auf die Verwaltung der Branche von Tata Communications sowie im Allgemeinen die Wirtschafts-, Geschäfts- und Kreditbedingungen in Indien. Zu den zusätzlichen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von solchen vorausschauenden Aussagen abweichen, und von denen viele nicht im Einflussbereich von Tata Communications liegen, gehören unter anderem die in den Jahresberichten von Tata Communications Limited beschriebenen Risikofaktoren. Die Jahresberichte von Tata Communications Limited sind auf der Website: www.tatacommunications.com verfügbar. Tata Communications ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern und lehnt diese Verpflichtung ausdrücklich ab. © 2026 Tata Communications Ltd. Alle Rechte vorbehalten. TATA COMMUNICATIONS und TATA sind Marken oder eingetragene Marken von Tata Sons Private Limited. Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2811674/5597391/Tata_Communications_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/tata-communications-behauptet-zum-13-mal-in-folge-seine-fuhrungsposition-im-gartner-magic-quadrant-302734448.html



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