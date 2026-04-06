DJ 4 TERMINE, die in der Woche wichtig werden

DOW JONES--Unsere Auswahl an Ereignissen aus der Finanz- und Wirtschaftswelt, die in der Woche im Fokus stehen werden (Angaben in Ortszeit Deutschland):

1. Deutscher Auftragseingang steigt im Februar

Der Auftragseingang der deutschen Industrie dürfte nach einem sehr kräftigen Rücksetzer gleich zu Jahresbeginn im Februar wieder gestiegen sein. Analysten erwarten laut Factset-Konsens, dass die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 1,0 Prozent zugelegt haben, nachdem sie im Januar um 11,1 Prozent gefallen waren. Die Auftragseingänge ohne Großaufträge, der für die unmittelbare Entwicklung des Outputs wichtiger ist, war im Januar ebenfalls leicht gesunken - dies allerdings nach vier monatlichen Anstiegen in Folge.

>>> Mittwoch, 08.04.2026; 08:00

2. Deutsche Produktion steigt im Februar

Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands dürfte im Februar gestiegen sein. Analysten erwarten laut Factset-Konsens, dass sich der Output von Industrie, Bau- und Energiewirtschaft gegenüber dem Vormonat um 1,0 Prozent erhöht hat, nachdem er im Januar zum zweiten Mal in Folge zurückgegangen war - um 0,5 Prozent.

>>> Donnerstag, 09.04.2026; 08:00

3. US-PCE-Kerninflation sinkt im Februar marginal

Die der Inflationsdruck in den USA dürfte im Februar nach der von der Notenbank präferierten Messgröße leicht gesunken sein. Analysten erwarten laut Factset-Konsens, dass der Preis-Index der persönlichen Konsumausgaben ohne Energie und Nahrungsmittel (Kern-PCE-Deflator) gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent gestiegen ist, aber nur noch um 3,0 (Januar: 3,1) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats lag. Die Aussagekraft dieses Index' dürfte aus Sicht der Fed angesichts des seither eingetretenen Energiepreisanstiegs begrenzt sein.

>>> Donnerstag, 09.04.2026; 14:30

4. US-Inflation auf Basis von Verbraucherpreisen verstärkt sich im März

Der am Verbraucherpreisindex gemessene Inflationsdruck in den USA dürfte im März zugenommen haben. Analysten erwarten laut Factset-Konsens, dass die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,6 Prozent gestiegen sind und um 2,7 (Februar: 2,4) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats lagen. Dass das nicht alleine an den Energiepreise gelegen haben dürfte, zeigen die Prognosen für die Kernverbraucherpreise: Sie dürften mit Raten von 0,3 und ebenfalls 2,7 (2,5) Prozent gestiegen sein.

>>> Freitag, 10.04.2026; 14:30

Mitarbeit: Hans Bentzien

Kontakt zum Autorenteam: topnews.de@dowjones.com

DJG/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 06, 2026 00:00 ET (04:00 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.