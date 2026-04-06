DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 6. April
=== *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe März PROGNOSE: k.A. zuvor: 56,1 Punkte - Börsenfeiertag: Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien ===
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April 06, 2026 00:00 ET (04:00 GMT)
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