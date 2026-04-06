Der Kurs der PayPal-Aktie ist in den vergangenen Jahren massiv unter Druck geraten und hat zeitweise rund -88% vom Allzeithoch verloren. Damit rückt der Zahlungsdienstleister wieder verstärkt in den Fokus. Erste Stabilisierungstendenzen sorgen für neue Spannung im Chartbild, während wichtige Unterstützungen nun getestet werden. Die Dynamik bleibt gemischt. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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