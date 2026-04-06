Aktionärsdruck trägt erste Früchte Die Kursentwicklung von Delivery Hero (WKN: A2E4K4) ist ein Desaster. Die Aktie notiert in der Nähe historischer Tiefstwerte. Das ist Aspex Management, mit 9,2 Prozent Anteil der drittgrößte Aktionär, ein Dorn im Auge. Schon im Dezember kritisierte der Vermögensverwalter aus Hongkong das Management. Daraufhin kündigte Delivery Hero eine Überprüfung der Aktivitäten an. Weil aber wenig geschehen war, legt Aspex nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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