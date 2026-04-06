Das Analysehaus Oppenheimer hat den Chip-Sektor genau unter die Lupe genommen. Der Treiber bleibt der ungebremste KI-Boom - und wir verraten Ihnen, welche konkreten Titel auf der Empfehlungsliste der Analysten stehen. Oppenheimer zieht in einer neuen Studie ein klares Fazit: Die Nachfrage der Cloud-Konzerne nach KI-Hardware übersteigt das Angebot noch immer deutlich. Engpässe bei Wafern, Packaging und Speicher treiben Preise und Lieferzeiten nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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