Jeden Montagmorgen berichten wir über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Diesmal geht es um die Digitalisierung in Deutschland, das Macbook Neo, die Zukunft von Apple und neue Claude-Funktionen. Früher hatte Karsten Wildberger Führungsposten bei Unternehmen wie T-Mobile, Vodafone oder Mediamarkt und Saturn inne. Heute ist er der erste Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung. Zehn Monate nach Amtsantritt haben wir den Minister ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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