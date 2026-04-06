US-Präsident Donald Trump versucht weiterhin, die Börse zu beruhigen, und betont immer wieder, dass der Iran-Konflikt bald zu Ende sei. Seine Erfolgsbilanz bisher? Eher durchwachsen. Der Ölpreis könnte allerdings noch viel höher steigen. Von dieser Entwicklung profitiert ein Unternehmen, das unter dem Radar der Anleger fliegt.Neben den negativen Schlagzeilen und der hohen Volatilität bei Aktien spitzt sich auch die technische Lage bei den wichtigsten Aktienindizes weiter zu. Grund zur Panik? Aktuell ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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