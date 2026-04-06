Die Aktie von Baidu steht erneut im Fokus, nachdem der chinesische Technologiekonzern seine strategische Neuausrichtung mit milliardenschweren Investitionen in künstliche Intelligenz weiter vorantreibt. Trotz kurzfristiger wirtschaftlicher Unsicherheiten bleibt das Unternehmen dank einer außergewöhnlich starken Bilanz und wachsender KI-Geschäftsfelder für viele Investoren ein langfristig interessantes Investment. Starke Bilanz als Fundament für den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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