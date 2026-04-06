Wirtschafts- und Finanztermine im Überblick.Nach der Feiertagspause startet der Handel in Europa wieder durch - und gleich zu Beginn stehen zahlreiche Einkaufsmanagerindizes aus dem Dienstleistungssektor auf der Agenda. Besonders aufmerksam verfolgen Marktteilnehmer die Entwicklungen in Deutschland sowie im Euroraum, da sie Hinweise auf die aktuelle Dynamik der Wirtschaft liefern. Später am Abend rücken dann die USA in den Mittelpunkt: Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de