München (ots) -- Schiffstaufe der "Indigo Star" nach monatelangem Umbau steht bevor- Wellengang erschwert die Jungfernfahrt 2.0- Neue Folgen "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" am 6. April um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Endspurt und große Emotionen auf der "Indigo Star": In Dubai steht die langersehnte Schiffstaufe der komplett umgebauten Luxus-Yacht an - doch ausgerechnet kurz davor sorgen eine durchzechte Nacht und technische Pannen für Chaos. Während Carmen einen Kater hat und Robert sich über falsche Fahnen echauffiert, beginnt die Jungfernfahrt 2.0 alles andere als reibungslos. Und selbst nach der Taufe ist an Entspannung kaum zu denken - denn neue Baustellen warten bereits. Zwei neue Folgen "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" am 6 April um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.In Dubai bahnt sich ein historischer Moment an: Die aufwendig renovierte "Indigo Star" soll nach fast einem Jahr Umbau endlich getauft werden. Doch die Vorzeichen könnten turbulenter kaum sein. Nach einer feuchtfröhlichen Nacht mit reichlich Wein haben Carmen und Davina kaum geschlafen - die Nerven liegen blank. Dabei wartet eine wichtige Aufgabe auf Carmen: Sie soll die Champagnerflasche traditionell am Bug zerschlagen. Doch was, wenn die Flasche nicht zerbricht? Zwischen Aberglauben und Angst um den frisch lackierten Rumpf steigt ihre Nervosität.Auch Robert ist alles andere als entspannt. Kurz vor der Zeremonie sorgt ausgerechnet die Dekoration für Ärger: Statt der vorgesehenen Flaggen aller bereisten Orte hat die Crew die falschen Fähnchen gehisst - ein No-Go für den Perfektionisten. Während die Stimmung kippt, kämpft sich die "Indigo Star" schließlich durch spürbaren Wellengang zu ihrer Jungfernfahrt 2.0.Nach der geglückten Taufe könnte eigentlich Entspannung einkehren - doch weit gefehlt. Kaum ist die Champagnerflasche zerschellt, folgt die nächste Überraschung: Ein Schaden an der Decke sorgt für neue Baustellen an Bord. Während die Laune zunächst noch oben bleibt, kann Robert nicht lange stillsitzen. Statt die frisch renovierte Yacht zu genießen, plant er bereits die nächsten Veränderungen - der Esstisch soll versetzt und eine neue Bar installiert werden. Die "Indigo Star" bleibt damit, trotz Jungfernfahrt, vor allem eines: eine Baustelle.Zwei neue Folgen "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" am 6. April um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird produziert von Geiss TV.Bildmaterial und weitere Infos finden Sie in unserem Media Hub: Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie - RTLZWEI Unternehmen (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funternehmen.rtl2.de%2Fsendungen%2Fdie-geissens-eine-schrecklich-glamouroese-familie&data=05%7C02%7CDominik.Rabenberg%40rtl2.de%7Ce8aa6b6f53b048e7b16e08de8b1791a7%7Cc5eaaa863ebd4d4db5bf1edd64cdb03e%7C0%7C0%7C639101130547221173%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=1lS0dhjO%2BjGRepB0xZYRg8SxTYoHv7DNxEovgTUkVQU%3D&reserved=0)Über "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie":Schrill, glamourös und seit nun schon seit 2011 bei RTLZWEI: Die Kult-Millionäre Carmen und Robert Geiss gewähren Einblicke in ihr Leben zwischen luxuriösem Alltag und exklusiven Events. Die superreiche Glamour-Familie hat alles, wovon andere nur träumen: ein Penthouse in Monaco, eine Traumvilla in St. Tropez, einen Fuhrpark der Extraklasse. Die Geissens sind an jedem Hotspot der Welt zuhause. Und sie scheuen sich nicht, den Zuschauern einen Einblick in ihr Jetset-Leben zu gewähren.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6249793