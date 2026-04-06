Der Nasdaq 100 hatte im ersten Quartal 2026 zwar deutlich besser abgeschnitten als DAX und MDAX, gab aber ebenfalls nach. Unter dem Strich stand ein Minus von 4,9 Prozent. Umso bemerkenswerter war die Entwicklung einzelner Titel, die sich dem schwächeren Gesamtmarkt klar entzogen und teils kräftig zulegten. Besonders stark gefragt waren Speicherwerte, ein Profiteur des Booms rund um Künstliche Intelligenz und Energietitel.Platz 5: Diamondback Energy +31,6 Prozent - Der Ölproduzent profitierte vom ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär