Diese unbekannten Aktien werden laut einer aktuellen Studie der Bank of America gerade massiv von Hedgefonds übergewichtet. Auf diese Werte setzen die Star-Investoren der Wall Street jetzt. Hedgefonds haben einen Ruf wie Donnerhall an der Börse und das nicht ohne Grund, denn sie verwalten das Geld der Reichen und Schönen. Nun hat die Bank of America in einer neuen Studie aufgedeckt, auf welche Papiere die Vehikel am häufigsten setzen. Star-Investoren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE