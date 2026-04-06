PharmAssec feiert sein 25-jähriges Jubiläum. Der auf Apotheken und Heilberufe spezialisierte Assekuradeur hat sich zum etablierten Spezialanbieter entwickelt. Beate Bachthaler spricht über prägende Meilensteine und den wachsenden Anforderungen an spezialisierte Makler. Interview mit Beate Bachthaler, Geschäftsführerin der PharmAssec GmbHDer Assekuradeur PharmAssec feiert sein 25-jähriges Jubiläum. Was waren die entscheidenden Meilensteine und wie hat sich das Unternehmen in dieser Zeit weiterentwickelt? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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