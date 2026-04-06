Der Ölmarkt steht weiter unter Hochspannung: Zum Wochenstart steigen die Preise weiter an. Ein Barrel der Nordseesorte Brent wird am Montagvormittag für gut 110 Dollar gehandelt, ein Barrel der US-Sorte WTI bei gut 111 Dollar. Am frühen Morgen lagen die Preise sogar noch darüber. Hintergrund ist die Angst vor einer weiteren Eskalation im Iran.US-Präsident Donald Trump setzte Teheran ein Ultimatum, die Straße von Hormus bis Dienstag zu öffnen - andernfalls drohen Angriffe auf zentrale Infrastruktur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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