Bei Regulierung denken viele von uns an Verbote, an Kontrollverlust, an Bremsen. Dabei kann Regulierung auch das Gegenteil sein - nämlich Ermöglichung -, meint unser KI-Kolumnist. Im Mai 2026 saß ich in einer Diskussionsrunde beim MDR. Vier Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven, von der Politik über die Wirtschaft bis zur Wissenschaft, aber eine - durchaus überraschende - Einigkeit in einem Punkt: Der AI Act ist richtig. Europa braucht digitale ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n