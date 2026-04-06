Die Aktie von Formycon stand zuletzt unter Druck. Vor allem die Verschiebung des Geschäftsberichts für 2025, der im April erscheinen soll, sorgte jüngst für etwas Unruhe. Im Interview mit dem AKTIONÄR blickt Formycon-Chef Dr. Stefan Glombitza optimistisch in die Zukunft und hebt die Chancen mit dem Keytruda-Biosimilar-Kandidaten FYB206 hervor.Dr. Stefan Glombitza: Die wesentlichen Wachstumsimpulse in diesem und im kommenden Jahr erwarten wir aus mehreren Produkten in unterschiedlichen Phasen der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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