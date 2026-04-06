DJ Nato-Chef Rutte trifft sich am Mittwoch mit Trump
Von Joseph Pisani
DOW JONES--Der Generalsekretär der Nordatlantikpakt-Organisation, Mark Rutte, wird sich am Mittwoch in Washington mit Präsident Trump treffen. Wie das Bündnis mitteilte, wird Rutte sich außerdem mit Außenminister Marco Rubio und Verteidigungsminister Pete Hegseth treffen. Einen Tag nach dem Treffen wird Rutte eine Rede vor der Ronald Reagan Presidential Foundation & Institute halten. Anschließend wird er vom 10. bis 12. April am Bilderberg-Treffen teilnehmen - einem jährlichen Forum zur Förderung des Dialogs zwischen Europa und Nordamerika.
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April 06, 2026 04:35 ET (08:35 GMT)
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