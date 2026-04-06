Midea, einer der größten Hersteller von Heizungs- und Klimageräten, hat offiziell die Marke von zehn Millionen weltweit verkaufter Geräte seiner R290-Klimaanlagen erreicht1. Dieser Erfolg unterstreicht die steigende Nachfrage nach natürlichen Kältemitteln. Midea bleibt damit im dritten Jahr in Folge die weltweit führende Marke für R290-Klimaanlagen bestätigt durch Euromonitor2

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Beschleunigung des Übergangs zu natürlichen Kältemitteln

Die Verkaufszahlen markieren einen klaren Wendepunkt in der Branche. Es handelt sich nicht um einen vorübergehenden Trend, sondern um den neuen Standard auch aufgrund der strengen EU-F-Gas-Verordnung. Der Erfolg von Midea beweist, dass R290 der richtige Weg ist, um Kältemittel mit hohem Treibhauspotenzial (GWP) schrittweise abzuschaffen. Zudem spiegelt die Akzeptanz im Markt das Vertrauen wider, das Verbraucher und Installateure in die sicheren, skalierbaren und bewährten Produkte von Midea setzen. Die bisherigen positiven Auswirkungen sind enorm. Es konnten rund 5,2 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent-Emissionen vermieden werden.

Barrieren überwinden

Die breite Einführung von R290 stieß zunächst auf technische Herausforderungen. Midea investierte daher umfangreich in Forschung und Entwicklung, um Vertrauen zu stärken und die vom Markt geforderte Effizienz zu gewährleisten. Seit über 15 Jahren entwickelt das Unternehmen energieeffiziente Sicherheitssysteme für Leckagevermeidung und Brandschutz, die gleichzeitig eine hohe Betriebsstabilität gewährleisten. Als offizielles Mitglied des UN Global Compact unterstützt Midea die Ziele für nachhaltige Entwicklung und arbeitet an internationalen Standards mit. Für dieses und weiteres Engagement wurde das Unternehmen bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem "Blauen Engel" für umweltfreundliche Produkte.

Praxisbeispiel Malta: Eine Erfolgsgeschichte

Mideas Strategie zur Einführung von R290 in Europa sieht vor, Installateure vor Ort im Umgang mit der Technik zu unterstützen. Um Wissenslücken zu schließen und Bedenken auszuräumen, ging Midea eine Partnerschaft mit dem maltesischen Klimaanlagenanbieter KENKAR ein. Gemeinsam verfolgen sie einen praxisorientierten Schulungsansatz. Schulungen und Weiterbildungen befähigen lokale Installateure, R290-Anlagen zu vertreiben und sicher zu verbauen. Innerhalb nur eines Jahres wurden 240 Geräte ohne Sicherheitsvorfälle installiert. Diese Erfolgsgeschichte zeigt, wie gut und schnell Installateure für die sichere Installation von Geräten mit dem Kältemittel qualifiziert werden können.

Ein klarer Weg für die Zukunft der HLK-Branche

Während die europäische HLK-Branche mit neuen Vorgaben und ehrgeizigen Klimazielen ringt, setzt Midea ein klares Signal für die Richtung der Branche: Zehn Millionen verkaufte Geräte zeigen, dass natürliche Kältemittel im Markt angekommen sind. Das R290-Portfolio wächst konsequent weiter. Das breite Angebot an Klimaanlagen und Wärmepumpen für den privaten sowie gewerblichen Gebrauch beweist die ausgereifte und skalierbare Technologie. Midea treibt den Wandel voran, R290 als Standard-Kältemittel zu etablieren für einen gesünderen Planeten.

Midea: https://www.midea.com/global

(1) Die Daten werden von Midea auf Basis der Verkaufszahlen der einzelnen R290-Produkte im Zeitraum von Januar 2018 bis Dezember 2025 und der vermiedenen CO2-Emissionen pro Kältemitteleinheit berechnet. CO2-Einsparung pro Kältemitteleinheit (GWP des Kältemittels vor dem Austausch gegen R290 x Kältemittelmenge des Produkts vor dem Austausch GWP des R290-Kältemittels x R290-Füllmenge)

(2) Euromonitor International (Shanghai) Ltd. hat dies anhand des Absatzvolumens von R290-Klimaanlagen (einschließlich der OEM-Marken) gemessen (Daten von 2022 bis 2024, basierend auf einer im August 2025 abgeschlossenen Studie). R290-Klimaanlagen sind Klimaanlagen, die mit Propan als Kältemittel betrieben werden und sowohl für Wohn- als auch für Gewerbegebäude geeignet sind.

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Jochen Schäfer, jochen.schaefer@midea.de