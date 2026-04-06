Dieser bekannte Experte hat beim Bitcoin jetzt dringend zum Ausstieg geraten und zum Kauf von diesem Asset geraten. Was konkret dahintersteckt und warum der Experte an einen Kurssturz von Bitcoin auf 0 glaubt. Der Bitcoin steht immer wieder in der Kritik, vor allem seit die Kryptowährung so deutlich von ihren bisherigen Allzeithochs gefallen ist. Nun hat sich einer der größten Skeptiker des digitalen Assets, Peter Schiff, erneut zu Wort gemeldet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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