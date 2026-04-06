Apple feiert seinen 50. Geburtstag und liefert weiter Rekordzahlen. Doch beim Thema künstliche Intelligenz wächst der Druck. Kann der Konzern mit Siri und seinem Ökosystem jetzt zurückschlagen? Aus der Garagenfirma von Steve Jobs und Steve Wozniak ist einer der wertvollsten Technologiekonzerne der Welt geworden. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte Apple einen Rekordumsatz von 416 Milliarden US-Dollar. Rund um das Jubiläum organisierte der Konzern weltweit Veranstaltungen. Den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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