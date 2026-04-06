© Foto: Eduardo Munoz Alvarez/FR171643 AP/APNach heftigen Verlusten im März sehen Analysten bei Carnival, Micron und Co. massive Aufholchancen. Die Kurse könnten bald kräftig steigen.Der März brachte Anlegern einen heftigen Schock. Die Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran sorgten für starke Schwankungen an der Wall Street. Der Cboe Volatility Index, der als Angstbarometer der Märkte gilt, stieg über 30. Unter den elf S&P 500-Sektoren konnte nur die Energiebranche zulegen. Grund dafür sind stark steigende Ölpreise infolge des Konflikts im Nahen Osten wie CNBC berichtet. Carnival: Risiko, aber viel Aufholpotenzial Besonders hart getroffen wurde die Kreuzfahrtbranche. Carnival sank im März um 24 Prozent. Dennoch …Den vollständigen Artikel lesen
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