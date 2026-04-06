Hyodol sieht aus wie ein Kinderspielzeug, im Inneren verbirgt sich allerdings dieselbe Technologie wie hinter ChatGPT. Expert:innen loben die Innovation, die älteren Menschen Gesellschaft spenden soll. Südkorea gilt als überalterte Gesellschaft. Viele Senior:innen leben allein und kämpfen mit Einsamkeit und Depressionen. Wie die Financial Times berichtet, hat ein staatlich gefördertes Programm deshalb KI-Puppen an ältere Menschen verteilt, die sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n