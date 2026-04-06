EQS-News: DeFi Technologies Inc. / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

DeFi Technologies kündigt eine Telefonkonferenz für Aktionäre an, um die Rekord-Finanzergebnisse für 2025 mit einem Umsatz von 99,1 Millionen US-Dollar und einem Nettogewinn von 62,7 Millionen US-Dollar zu erörtern



06.04.2026 / 13:35 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



TORONTO, 6. April 2026 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzwirtschaft ("DeFi") schließt, gab heute bekannt, dass es am Dienstag, dem 7. April 2026, um 11:00 Uhr EST eine Telefonkonferenz für Aktionäre abhalten wird, um die Finanzergebnisse für das am 31. Dezember 2025 endende Quartal und das am selben Tag endende Geschäftsjahr zu erörtern. WICHTIG - Hinweise zur Anmeldung für den Webcast:

Datum: Dienstag, 7. April 2026

Uhrzeit: 11:00 Uhr Ostküstenzeit

Thema: DeFi Technologies Finanzdaten 2025 Registrieren Sie sich vorab für dieses Webinar:

https://zoom.us/webinar/register/WN_qGSU6eLxTCmJ-NaaaWS_kQ Nach der Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail mit Informationen zur Teilnahme am Webinar. Geprüfte finanzielle Höhepunkte Umsatz Der Gesamtumsatz für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr belief sich auf 99,1 Millionen US-Dollar , verglichen mit 31,4 Millionen US-Dollar im Geschäftsjahr 2024, was einem Anstieg von 215 % entspricht.





, verglichen mit im Geschäftsjahr 2024, was einem entspricht. In den drei Monaten bis zum 31. Dezember 2025 beliefen sich der Umsatz auf 20,0 Millionen US-Dollar, verglichen mit (19,3 Millionen) US-Dollar in Q4 2024. Nettogewinn Der Nettogewinn und das Gesamtergebnis für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr beliefen sich auf einen Rekordwert von 62,7 Millionen US-Dollar , verglichen mit einem Nettoverlust von (27,6 Millionen) US-Dollar im Geschäftsjahr 2024.





, verglichen mit einem Nettoverlust von im Geschäftsjahr 2024. In den drei Monaten bis zum 31. Dezember 2025 belief sich der Nettogewinn auf 28,9 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Nettoverlust von (22,3 Millionen) US-Dollar in Q4 2024. Q4 2025 vs. Q4 2024 Für das am 31. Dezember 2025 endende Quartal meldete DeFi Technologies einen Umsatz von 20,0 Millionen US-Dollar und einen Nettogewinn von 28,9 Millionen US-Dollar , verglichen mit einem Umsatz von (19,3 Millionen) US-Dollar und einem Nettoverlust von (22,3 Millionen) US-Dollar in Q4 2024.





und einen Nettogewinn von , verglichen mit einem Umsatz von und einem Nettoverlust von in Q4 2024. Die Steigerung im Jahresvergleich um 51,2 Millionen US-Dollar beim Nettogewinn spiegelt die operative Umstrukturierung des Unternehmens sowie die Widerstandsfähigkeit seines diversifizierten Geschäftsmodells über Konjunkturzyklen hinweg wider. Betriebliche Aufwendungen Die Gesamtbetriebskosten sanken um 14 % auf 52,6 Millionen US-Dollar , verglichen mit 61,3 Millionen US-Dollar im Jahr 2024.





auf , verglichen mit im Jahr 2024. Dieser Rückgang ist in erster Linie auf eine Verringerung der aktienbasierten Vergütungen um 6,0 Millionen US-Dollar sowie auf geringere Betriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten zurückzuführen, was die anhaltende Fokussierung des Managements auf operative Disziplin und Effizienz widerspiegelt. Valour - Staking, Lending and Verwaltungsgebühren In dem am 31. Dezember 2025 endenden Geschäftsjahr erzielte Valour Erträge aus Staking und Lending in Höhe von 13,1 Millionen US-Dollar , verglichen mit 13,0 Millionen US-Dollar im Jahr 2024.





, verglichen mit im Jahr 2024. Die Verwaltungsgebühren stiegen auf 9,7 Millionen US-Dollar , verglichen mit 6,4 Millionen US-Dollar im Jahr 2024, was einem Wachstum von 51 % entspricht, das auf höhere durchschnittliche AUM zurückzuführen ist.





, verglichen mit im Jahr 2024, was einem entspricht, das auf höhere durchschnittliche AUM zurückzuführen ist. Die durchschnittlichen AUM beliefen sich im Geschäftsjahr 2025 auf rund 809,9 Millionen US-Dollar. Stillman Digital In dem am 31. Dezember 2025 endenden Geschäftsjahr erzielte Stillman Digital Einnahmen aus Handelsprovisionen in Höhe von 9,6 Millionen US-Dollar .





. Im Vergleich dazu beliefen sich die Zahlen im Geschäftsjahr 2024 auf 2,1 Millionen US-Dollar; dies spiegelt das erste volle Jahr wider, in dem DeFi Technologies nach der Übernahme im Oktober 2024 zum Konzernergebnis beitrug. Reflexivity Research In dem am 31. Dezember 2025 endenden Geschäftsjahr erzielte Reflexivity Research Forschungsumsätze in Höhe von 0,5 Millionen US-Dollar , verglichen mit 1,4 Millionen US-Dollar im Jahr 2024.





, verglichen mit im Jahr 2024. Das Management konzentriert sich darauf, das Geschäft durch erweiterte Vertriebspartnerschaften, neue Einnahmequellen aus Sponsoring und ein überarbeitetes Produktangebot wiederzubeleben. DeFi Advisory Das Unternehmen hat seinen Geschäftsbereich DeFi Advisory in Q3 2025 eingeführt und erzielte im Geschäftsjahr Beratungsumsätze in Höhe von 0,3 Millionen US-Dollar .





in Q3 2025 eingeführt und erzielte im Geschäftsjahr Beratungsumsätze in Höhe von . DeFi Advisory ist als umfassender Partner für Treasury-Programme von Unternehmen für digitale Vermögenswerte positioniert. Geprüfte Liquiditäts- und Finanzposition Barguthaben: Zum 31. Dezember 2025 beliefen sich die konsolidierten Barmittel von DeFi Technologies einschließlich des USDT/USDC-Saldos auf 113,8 Millionen US-Dollar (91,2 Millionen US-Dollar an Barmitteln) .





Zum 31. Dezember 2025 beliefen sich die konsolidierten Barmittel von DeFi Technologies einschließlich des USDT/USDC-Saldos auf . Bestände an digitalen Vermögenswerten: Zum 31. Dezember 2025 beliefen sich die Bestände des Unternehmens an digitalen Vermögenswerten auf insgesamt rund 35,5 Millionen US-Dollar .





Zum 31. Dezember 2025 beliefen sich die Bestände des Unternehmens an digitalen Vermögenswerten auf insgesamt rund . Venture-Portfolio: Zum 31. Dezember 2025 belief sich der Wert des Venture- und Private-Equity-Portfolios des Unternehmens auf rund 29,4 Millionen US-Dollar. Insgesamt belief sich der Wert der Barmittel, Treasury- und Venture-Portfolios zum Jahresende auf rund 178,7 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen überwacht regelmäßig seine Bar- und Kryptowährungsreserven auf konsolidierter Basis und setzt einen Teil seiner Kryptowährungsreserven zur Absicherung von Marktrisiken im Zusammenhang mit ETPs ein. Stellungnahme von Johan Wattenström, Geschäftsführer von DeFi Technologies "Diese Ergebnisse spiegeln die Stärke des Geschäftsmodells wider, das wir aufgebaut haben. Valour baute seine globale ETP-Plattform weiter aus und verzeichnete im Laufe des Jahres mehr als 100 börsennotierte Produkte sowie starke Mittelzuflüsse. Stillman Digital hat sein erstes volles Geschäftsjahr abgeschlossen und die institutionelle Ebene unserer Plattform weiter gestärkt. Unternehmensweit haben wir gezeigt, dass DeFi Technologies nicht von einem einzelnen Produkt, einer einzelnen Einnahmequelle oder einem einzelnen Marktumfeld abhängig ist. Wir haben ein nachhaltiges Unternehmen mit vielfältigen Wachstumsperspektiven aufgebaut und sind überzeugt, dass wir noch nie besser aufgestellt waren, um die Plattform weiter auszubauen und die sich bietenden Chancen zu nutzen. Wir glauben, dass DeFi Technologies eines der wenigen profitablen Unternehmen im Bereich der digitalen Vermögenswerte ist, sowohl auf den öffentlichen als auch auf den privaten Märkten, das über eine nachgewiesene Gewinnerzielungskraft und eine Plattform verfügt, die darauf ausgelegt ist, über Konjunkturzyklen hinweg Umsatz zu generieren. Dieser Unterschied ist von Bedeutung. Er spiegelt ein Geschäftsmodell wider, das nicht nur auf Wachstum ausgerichtet ist, sondern auch darauf, effektiv Gewinne zu erzielen und den Wert im Laufe der Zeit zu steigern. Wir haben das Jahr mit einer deutlich solideren Finanzlage abgeschlossen, die Barmittel in Höhe von mehr als 113 Millionen US-Dollar sowie Bestände an digitalen Vermögenswerten und ein wertvolles Venture-Portfolio umfasst. Dank dieser soliden Bilanz können wir proaktiv statt reaktiv handeln. Sie ermöglicht es uns, Kapital gezielt in Wachstumsinitiativen, neue Produkte, strategische Infrastruktur und potenzielle Akquisitionen zu investieren, die unsere Kompetenzen erweitern, unsere vertikale Integration vertiefen und unser langfristiges Ertragsprofil stärken. Das von uns eingeworbene Kapital hat zudem unsere Möglichkeiten zur Steigerung der Monetarisierung auf der gesamten Plattform verbessert, insbesondere durch die Stärkung der Infrastruktur für Handel, Absicherung und Market Making, die den Emissions-Stack von Valour unterstützt und es uns ermöglicht, effizienter zusätzliche Erträge aus dem verwalteten Vermögen zu erzielen. Mit Blick auf das Jahr 2026 wollen wir diese Dynamik nutzen, indem wir das Angebot an strukturierten Produkten von Valour ausbauen, institutionelle Fondsstrukturen wie OGAW, AMC und andere regulierte Anlageinstrumente weiterentwickeln, die institutionelle Handelsabwicklung und das Infrastrukturwachstum von Stillman fördern und unsere Präsenz in neuen Märkten und Vertriebskanälen ausweiten. Allgemeiner gesagt: Wir arbeiten daran, die dezentrale Finanzwelt und die traditionellen Kapitalmärkte zusammenzuführen. Wir sehen eine bedeutende langfristige Chance darin, die Produkte, die Infrastruktur und die institutionellen Rahmenbedingungen zu schaffen, die es ermöglichen, Kapital auf regulierte, effiziente und skalierbare Weise zwischen diesen beiden Bereichen zu bewegen. Wir starten aus einer Position der Stärke ins Jahr 2026 - mit einem bewährten Geschäftsmodell, steigenden Umsätzen und der finanziellen Flexibilität, in die nächste Wachstumsphase zu investieren. Wir glauben, dass wir uns noch in der Anfangsphase des Aufbaus des institutionellen Zugangs zur Zukunft des Finanzwesens befinden." Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. ( Nasdaq: DEFT ) ( CBOE CA: DEFI ) ( GR: R9B ) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das eine Brücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentralen Finanzen ("DeFi") schlägt. Als erster an der Nasdaq notierter Verwalter digitaler Vermögenswerte seiner Art bietet DeFi Technologies Aktienanlegern über sein integriertes sowie skalierbares Geschäftsmodell einen diversifizierten Zugang zur breiteren dezentralen Wirtschaft. Dazu gehören Valour, das über regulierte ETPs Zugang zu einhundert der innovativsten digitalen Vermögenswerte der Welt bietet, Stillman Digital, ein Prime Broker für digitale Vermögenswerte, der sich auf die Ausführung und Verwahrung in institutioneller Qualität konzentriert, Reflexivity Research, das führende Forschung im Bereich digitaler Vermögenswerte anbietet, Neuronomics, das quantitative Handelsstrategien und Infrastrukturen entwickelt, und DeFi Alpha, der interne Arbitrage- und Handelsbereich des Unternehmens. Mit seinem umfassenden Fachwissen im Bereich Kapitalmärkte und neue Technologien baut DeFi Technologies den institutionellen Zugang zur Finanzwelt von morgen auf. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und X/Twitter . Weitere Informationen finden Sie auf https://defi.tech/ Tochtergesellschaften von DeFi Technologies Informationen zu Valour

Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen "Valour") emittieren börsengehandelte Produkte (Exchange Traded Products, "ETPs"), die es privaten sowie institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour gehört zum Asset-Management-Geschäftsbereich von DeFi Technologies. Für weitere Informationen über Valour, zum Abonnieren oder zum Erhalt von Aktualisierungen besuchen Sie valour.com . Informationen zu Stillman Digital

Stillman Digital ist ein führender Anbieter von Liquidität für digitale Vermögenswerte, der grenzenlose Liquiditätslösungen für Unternehmen anbietet und sich auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung und Technologie konzentriert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.stillmandigital.com Informationen zu Reflexivity Research Reflexivity Research LLC ist ein führendes Forschungsunternehmen, das sich auf die Erstellung hochwertiger, detaillierter Forschungsberichte für die Bitcoin- und Digital-Asset-Branche spezialisiert hat und Investoren wertvolle Einblicke bietet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.reflexivityresearch.com/ Analysten-Coverage zu DeFi Technologies

Eine vollständige Liste der Analysten-Coverage zu DeFi Technologies finden Sie hier: https://defi.tech/investor-relationsresearch . Für Anfragen von institutionellen Anlegern, Fonds oder Family Offices wenden Sie sich bitte an: ir@defi.tech Hinweis zur Vorsicht bei zukunftsgerichteten Informationen: Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen die Finanzergebnisse des Unternehmens; die Umsatzprognosen des Unternehmens und seiner Geschäftsbereiche; das Wachstum des verwalteten Vermögens (AUM); die geografische Expansion der Kerngeschäfte des Unternehmens; Umsatzchancen für die Bestände an digitalen Vermögenswerten des Unternehmens; bevorstehende ETP-Einführungen; die Umsatzgenerierung durch DeFi Alpha sowie Wettbewerbsfaktoren; die Integration von Stillman Digital sowie Pläne und Ausblick für das Jahr 2026; Preisschwankungen bei digitalen Vermögenswerten; die geografische Expansion des Unternehmens; Investitionen und das Interesse am Sektor der digitalen Vermögenswerte; die Entwicklung des Geschäftsbereichs DeFi Advisory; künftige Kooperationen und Partnerschaften; die Entwicklung von ETPs; künftige Akquisitionen durch das Unternehmen; das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Verbreitung dezentraler Finanzdienstleistungen; die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch DeFi Technologies und seine Tochtergesellschaften; sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den zum jeweiligen Zeitpunkt geltenden Erwartungen, Einschätzungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen hinsichtlich des Unternehmens sowie der Branche und der Märkte, in denen es tätig ist. Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen basieren auf zahlreichen Annahmen, darunter unter anderem die Annahme, dass die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten ungeprüften Ergebnisse nicht von den geprüften Ergebnissen abweichen werden, die nach Abschluss der Prüfung veröffentlicht werden. Auch wenn die Annahmen, auf denen die von der Gesellschaft bereitgestellten zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, zum jeweiligen Zeitpunkt von der Geschäftsleitung als angemessen erachtet werden, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Annahmen in der Zukunft als zutreffend erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das tatsächliche Tätigkeitsniveau, die tatsächliche Leistung oder die tatsächlichen Erfolge des Unternehmens erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten abweichen. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Valour-Produkten durch die Börsen, die Fähigkeit des Unternehmens, Reflexivity Research, Stillman Digital und DeFi Advisory erfolgreich zu integrieren und zu wachsen, die Verbreitung von Unternehmen, die sich mit digitalen Vermögenswerten befassen, das Wachstum und die Entwicklung von DeFi und des Sektors für digitale Vermögenswerte, Regeln und Vorschriften in Bezug auf DeFi und digitale Vermögenswerte, Schwankungen des Preisniveaus für digitale Vermögenswerte sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten. Auch wenn das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu ermitteln, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht den Erwartungen, Schätzungen oder Absichten entsprechen. Es gibt keine Gewähr dafür, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und künftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten Ergebnissen und Ereignissen abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist. DIE BÖRSE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2950167/DeFi_Technologies_Inc__DeFi_Technologies_Announces_Shareholder_C.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/defi-technologies-kundigt-eine-telefonkonferenz-fur-aktionare-an-um-die-rekord-finanzergebnisse-fur-2025-mit-einem-umsatz-von-99-1-millionen-us-dollar-und-einem-nettogewinn-von-62-7-millionen-us-dollar-zu-erortern-302734601.html



06.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News