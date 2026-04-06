Weiterhin verbleibt der Bitcoin in einer andauernden Seitwärtsphase bei abnehmender Volatilität. Weder die Bullen noch die Bären konnten in der jüngsten Vergangenheit einen klaren Sieg erringen, sodass die buchstäbliche Ruhe vor dem Sturm einkehrte. Der hierbei zunehmende Spannungsaufbau dürfte sich daher entsprechend entladen, sobald gewisse Trigger-Levels über- oder auch unterschritten wurden. Neue Woche, neue Möglichkeiten Die Verteidigung des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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