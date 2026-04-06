© Foto: Richard Drew - APDer Trend ist unaufhaltsam, das Investment ein No-Brainer - so lautet das Versprechen bei Pflege, Wasser und Cybersecurity. Doch auch bei langfristigen Megatrends lauern für Investoren große RisikenDie Logik klingt bestechend: Die Bevölkerung altert, der Pflegebedarf in Deutschland wächst strukturell, die Nachfrage ist konjunkturunabhängig. Demografischer Wandel gilt als unumkehrbarer Megatrend, der die Aktienmärkte nachhaltig beeinflussen soll - Unternehmen aus Pflege, Gesundheit und Medizintechnik als die Gewinner dieser Verschiebung. Wer wollte da widersprechen? Eine Aktie, die binnen zwei Jahren um 98 Prozent abstürzt - obwohl der Megatrend, auf den sie setzt, weiter ungebrochen gilt. …Den vollständigen Artikel lesen
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